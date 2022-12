Cannes : Deux mineurs reconnus coupables de l’agression d’Angèle, 89 ans, le troisième relaxé

DECISION Les deux adolescents de 14 et 15 ans seront fixés sur leur sanction pénale lors d’une nouvelle audience, qui sera programmée d’ici six à neuf mois. Ils encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende.