Les chiffres, publiés ce mercredi par le ministère de l’Intérieur, donnent le tournis. En 2021, près de 72.000 plaintes pour des crimes et délits à caractère sexuel commis en dehors du cadre familial ont été consignés par les services de police et de gendarmerie. C’est 24 % de plus en un an… et 77 % de plus qu’en 2016. Sans surprise, les femmes représentent la grande majorité des victimes (86 %).

Si toutes les infractions sont en hausse, ce sont les violences physiques qui connaissent la plus forte augmentation : les plaintes pour viols ont bondi de 34 % en un an ; chez les moins de 15 ans, ils bondissent même de 53 %. Des chiffres d’autant plus inquiétants qu’ils sont vraisemblablement très sous-estimés : selon une étude publiée en 2020, moins de 10 % des victimes de crimes et délits à caractère sexuel portent plainte. 20 Minutes a compilé les principaux chiffres à retenir en vidéo.