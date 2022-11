« Voilà 200 jours que notre fille, notre sœur, notre amie Cécile est détenue arbitrairement en Iran », a déclaré en préambule Noémie Kohler lors du lancement du comité de soutien pour sa sœur Cécile mardi soir, au Club de presse de Strasbourg. Un comité de soutien « Liberté pour Cécile », qui survient alors même que l’Autorité judiciaire à Téhéran averti que l’enseignante française, âgée de 38 ans et accusée d’espionnage, sera, avec son compagnon Jacques Paris, bientôt informée sur son sort. « Les deux espions français arrêtés sont toujours en garde à vue et l’affaire est au stade de la décision finale », a en effet déclaré le porte-parole de l’Autorité judiciaire, Massoud Sétayechi, cité par l’agence judiciaire Mizan online, rapporte l’AFP. Une concomitance avec le lancement du comité de soutien qui pourrait paraître « troublante », concède Maître Thierry Moser, avocat renommé et depuis peu à la retraite mais, qui en ami de la famille, est venu donner un coup de main pour l’organisation de ce comité. Car l’objectif est clair, privé du moindre accès à Cécile Kohler, ils souhaitent « rompre le silence » en lui portant un message : celui que l’Etat, sa famille, ses amis, et bientôt ils l’espèrent, la France entière, se mobilise pour elle.

« Aucune information sur l’endroit où elle est détenue, sur ses conditions de détention », précise Naomie Kohler, sœur et porte-parole du comité de soutien. « Sur son état de santé », rien n’a été porté à la connaissance de la famille Kohler qui doit se contenter d’une seule vidéo diffusée par la télévision d’état iranienne, le 6 octobre dernier. « Une terrible vidéo mettant en scène de faux aveux extorqués à Cécile sous la contrainte. Les propos qu’on lui fait tenir sont grossiers, absurdes, et contraire à ce qu’elle est profondément, aux valeurs qu’elle défend depuis toujours », assure la porte-parole. Une vidéo que Paris avait dénoncée comme une « mise en scène indigne », « une mascarade ». Une vidéo vécue pour la famille comme « un choc d’une violence inouïe », réalisée « de toute évidence sous la contrainte et après avoir été conditionnée, brisée », assure le Thierry Moser qui dénonce « une injustice », des conditions « inhumaines ».

Une « citoyenne du monde », une femme « exceptionnelle »

A l’isolement, inaccessible, même « le lieu de sa détention est inconnu », souligne sa Naomie Kohler. « Privée depuis 200 jours d’un d’avocat indépendant, d’un accès consulaire qui lui est refusé, nous ignorons tout de son état physique et psychique, s’inquiète la sœur. Les témoignages d’autres personnes qui ont été détenues nous laissent présager du pire. »

La jeune femme a longuement dressé le portrait de sa sœur aînée, « partie pour les vacances de Pâques « visiter un pays qu’elle rêvait depuis des années » et arrêtée sur le chemin retour de l’aéroport, sept jours plus tard. Visiblement très émue, Naomie Kohler, accompagnée également de Marine Scié, collègue, voisine et amie proche de Cécile Kohler, ont dressé le portrait d’une femme appréciée de tous, « attentionnée » « dévouée », « une citoyenne du monde qui a beaucoup voyagé », « solaire » , qui « aime la vie, la fête, la danse et les gens ».

« Elle a un besoin infini de se cultiver à travers ses lectures et ses rencontres, elle est profondément humaniste et altruiste. Elle a choisi la voie de l’enseignement et du syndicalisme car elle est animée de son engagement auprès des autres. » Décrite souvent aussi comme une personne « exceptionnelle », tant par l’attention qu’elle portait à tous, que « son engagement dans son métier d’enseignante ».





Thierry Moser, Naomie Kohler et Marine Scié, le comité de soutien pour Cécile Kolher détenue en Iran. - GV





Après avoir indiqué son soutien aux autres détenus français, la jeune porte-parole a promis vouloir « s’accrocher et se battre pour elle jusqu’à son retour ». Un site Web sera prochainement mis en ligne pour tous ceux qui veulent s’informer ou soutenir le comité « Liberté pour Cécile ».