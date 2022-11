Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce mardi l’ancien président du conseil général des Bouches-du-Rhône Jean-Noël Guérini à verser la somme de 10.000 euros au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier.

Jean-Noël Guérini poursuivait en diffamation Renaud Muselier pour avoir qualifié de « cohabitation politico-mafieuse » le travail entre le président du conseil général et l’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin. Le tribunal correctionnel a estimé que le terme « mafieux » n’était pas clairement attribué à Jean-Noël Guérini et que les termes employés « font référence à une période de temps très vaste, le temps d’un mandat, sans l’identification d’un fait précis. » Le tribunal a donc relaxé Renaud Muselier, et condamné Jean-Noël Guérini au titre des frais de justice.