Ils sont mariés, travaillent tous les deux dans la marine nationale et étaient jugés ensemble ce lundi par le tribunal correctionnel de Brest. Un homme et une femme ont été condamnés à quinze mois de prison avec sursis pour « violences en réunion » lors d’un bizutage à Cherbourg (Manche). Les faits sont survenus le 31 janvier 2020 dans une maison où se déroulait une soirée d’intégration de l’école brestoise de maistrance, laquelle délivre une formation militaire et maritime, rapporte Le Télégramme.

Sept stagiaires, plutôt alcoolisés, étaient présents ce soir-là. Le couple poursuivi est jugé coupable d’avoir contraint le plus jeune de la bande a se déshabiller et de lui avoir caressé le postérieur avec du beurre en le maintenant de force. Un acte qui avait traumatisé la victime. Tombée en dépression, elle a aujourd’hui abandonné son rêve de s’engager dans la marine nationale.

La qualification de violences sexuelles n’a pas été retenue par le tribunal. Ce dernier a toutefois condamné le couple à une interdiction d’exercer une activité en relation avec l’infraction, ce qui désormais les empêche d’exercer en tant que militaires, précise Le Télégramme.