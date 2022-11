Il était âgé de 36 ans et papa de trois enfants. Ce jour de décembre 2020, Yoann Essirard était venu aider son frère à soigner la pelouse du Moustoir à l’occasion du match de football entre le FC Lorient et le Stade Rennais. Dans un stade vidé de ses supporteurs par le Covid-19, la chute d’une rampe de chauffage avait fait grand bruit. Les joueurs remplaçants qui participaient à un décrassage avaient tout vu de l’accident, qui avait coûté la vie à Yoann Essirard.

Alors qu’il déplaçait un portique chauffant, ce passionné de football avait vu l’imposant appareil lui tomber dessus, quelques minutes après le coup de sifflet final. Ce lundi, le tribunal a condamné deux dirigeants à six mois de prison avec sursis, estimant qu’ils avaient une part de responsabilité dans cet accident.

Basée en Vendée, la société Sportingsols employait trois salariés pour l’entretien de la pelouse. Chacun des trois employés pouvait inviter un proche pour aider à la remise en état du terrain. Ce soir-là, Yoann Essirard avait été invité par son frère, salarié de l’entreprise. Lundi, les deux directeurs généraux de Sportingsols, Robert Jobard et Loïc Paul, ont été reconnus coupables de défaut de formation et de mise à disposition d’équipement mais aussi de travail dissimulé. Ils ont été condamnés lundi à six mois de prison avec sursis et onze amendes de 500 euros, soit une par salarié partie civile, dont la veuve du bénévole décédé.

Poursuivie quant à elle en tant que personne morale pour homicide involontaire, la société Sportingsols a été condamnée à 90.000 euros d’amende pour le délit d’homicide involontaire et 22.000 euros (onze fois 2.000 euros) pour les infractions au Code du travail.