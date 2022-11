Selon L’Equipe, le rugbyman et international français Mohamed Haouas sera de nouveau convoqué par le tribunal correctionnel de Montpellier le 13 janvier, pour violences aggravées et destructions de bien. Les faits se seraient produits en 2014. C’est à cette époque qu’il avait été impliqué dans une série de cambriolages, pour laquelle il a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende en février 2022.

Il s’agirait cette fois d’une agression commise à l’encontre d’un patron de boîte de nuit rencontré fortuitement dans une boulangerie au petit matin du 1er janvier 2014. Tout serait parti d’outrages envers la fille de la victime qui attendait son père devant la boulangerie. Le père serait sorti furieux et la bagarre aurait éclaté avec plusieurs hommes.

Six personnes devant le tribunal correctionnel

La victime avait été rouée de coups et frappée à coups de barre de fer et des chaises métalliques de l’établissement. Dans cette affaire, six personnes au total sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées en réunion et avec usage ou menace d’armes.