C’est bien un des rares points sur lesquels on s’accordera d’un côté comme de l’autre de la barre. Une simple vidéo, réalisée par un voisin, et qui a vite circulé sur les réseaux sociaux avant d’être publiée par La Provence, a fait basculer l’année dernière une affaire de violences policières hautement sensible. Filmée près de la gare Saint-Charles de Marseille, cette vidéo immortalise ce qui était, à l’origine, une banale intervention de police, et qui se retrouve, au final, au cœur du procès qui s’ouvre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille, au cours duquel deux policiers sont jugés pour violences volontaires. 20 Minutes revient cette audience et ses enjeux.

Que voit-on sur la vidéo ?

Dans la nuit du 29 au 30 avril 2021, alors que la France est en plein couvre-feu, une équipe de la BAC intervient rue du commandant Mages, en plein centre-ville de Marseille. Lorsque les forces de l’ordre arrivent sur place, selon un communiqué de la préfecture de police de l’époque, ils découvrent « des personnes se trouvant sur un échafaudage et un toit d’immeuble ». Leur intervention est filmée tout du long par un voisin de ces personnes, qui a demandé à conserver l’anonymat.

Sur la fameuse vidéo au cœur de l’affaire, on peut voir un jeune homme, Eliott, visiblement ivre, être frappé à plusieurs reprises par les policiers sur le capot d’une voiture, puis tiré par les cheveux jusqu’au véhicule de police où il est de nouveau frappé. Sa compagne, Marion., qui tente d’intervenir, est jetée au sol par un fonctionnaire puis aspergée de gaz lacrymogène. Une troisième personne présente sur place, Clément, est également violentée. Les forces de l’ordre les interpellent et les conduisent au commissariat de Noailles, dans le centre de la cité phocéenne.





Une banale intervention de police menée à Saint-Charles (#Marseille 1er), a singulièrement dérapé dans la nuit de jeudi à vendredi. Les policiers de la Division centre ont été appelés pour une soirée sauvage dans un appartement avec des jeunes fortement alcoolisés pic.twitter.com/n7ZVl8gah1 — La Provence (@laprovence) May 3, 2021



Que s’est-il passé ?

Dans un communiqué de presse envoyé peu après la diffusion de la vidéo, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône indique dans un premier temps que le jeune couple a été interpellé « pour des faits d’outrage, de rébellion et de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Les circonstances de l’interpellation ont immédiatement été contestées par les mis en cause qui, pour leur part, ont accusé deux policiers de violences. »

Dans le procès-verbal initial, les forces de l’ordre rapportent notamment avoir été victimes d’un coup de poing au visage de la part d’Eliott. Placé en garde à vue, le couple est sorti du commissariat de Noailles 43 heures plus tard, avec un simple rappel à la loi. « A aucun moment je n’ai été violente, martèle Marion, l’une des victimes. Je n’ai jamais été violente de ma vie. J’ai fait 43 heures de garde à vue pour rien. Ça a été 43 heures d’humiliation. Arrivés au commissariat, on nous a expressément dit qu’il ne fallait pas prendre d’avocat car ça allait rallonger la procédure. Et je les ai crus. »

« Regardez la vidéo et dites-moi à un seul moment quand mes clients ont violenté les policiers, peste son avocat, Thomas Hugues. Des personnes dépositaires de l’autorité publique ont transfiguré la vérité. Heureusement, la vidéo permet de dire qu’ils n’ont rien fait, mais je ne peux pas accepter le fait que les policiers ont dérapé. » L’avocat a porté plainte en parallèle de cette procédure pour faux en écriture publique, et saisi l’inspection générale de la police nationale (IGPN).

Et au final ?

L’enquête de l’IGPN a été terminée en juin 2021 et le parquet poursuit les deux policiers pour violences volontaires par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en écartant le fait qu’elles auraient été commises en réunion ou que l’usage de la bombe lacrymogène eut été en dehors du cadre légal. « L’enquête a été bâclée, accuse Me Hugues. Au lieu de comparaître pour violences en réunion, pour des peines encourues allant de 7 à dix ans de prison, la poursuite a été baissée. Le parquet a estimé qu’il y avait eu deux scènes de violence distinctes. On est sur un déni de justice. » Contactée, l’avocate de l’un des deux prévenus, Me Félicie Jassem, a indiqué que son client « attendait d'être jugé justement » et qu'elle plaiderait la relaxe.