Inondations, pollution fluviale, disparition des poissons…. En avril 2020, la rupture d’une digue d’un bassin de décantation dans une sucrerie à Escaudoeuvres, dans le Nord, entraîne une vaste pollution aquatique. Deux ans et demi plus tard, l’entreprise Tereos, propriétaire de la sucrerie, comparaît, ce jeudi et vendredi, devant le tribunal correctionnel de Lille, soupçonnée d’avoir manqué à ses devoirs de prévention des risques.

En pleine période de premier confinement lié au Covid-19, l’accident industriel avait entraîné le déversement de 100.000 m³ d’eau de lavage de betteraves contenant des matières toxiques pour la nature. Cette marée noirâtre avait même atteint la Belgique, via le fleuve Escaut, provoquant, par ailleurs, un incident diplomatique avec les autorités françaises. Les autorités belges reprochant à leurs homologues de ne pas avoir été prévenues.des risques.

Entretien d’une digue en cause

Dès l’ouverture du procès, c’est l’entretien de la digue défaillante qui est au cœur des débats. A la barre, le nouveau directeur de l’Usine Tereos d’Escaudoeuvres conteste toute responsabilité. Pourtant, l’enquête a montré le manque d’entretien du bassin de décantation incriminé. « La présence de terriers et de nombreux réseaux racinaires ont pu fragiliser la solidité de l’ouvrage », se demande notamment le président du tribunal, Benoît Vandermaesen.

Appelé comme témoins, un inspecteur de la direction de l’Environnement (Dreal) réitère le même constat. « L’usine est une installation classée à cause d’émissions polluantes. Le propriétaire avait pour obligation de surveiller particulièrement les digues. Or nous avons constaté beaucoup de manquements », assure-t-il.

Principal problème, la zone où la digue a cédé ne semblait plus entretenue depuis plusieurs années. « En 2019, les contrôles de sécurité n’avaient pu être réalisés car l’accès était impossible à cause de la végétation. Il n’existait d’ailleurs aucun contrat d’entretien », constate le président.

Absence d’un arrêté préfectoral

« Les digues étaient suivies de manière quasi quotidienne par nos employés. La végétation participait à leur stabilité », se défend le directeur de l’usine. Ce dernier se réfugie derrière l’absence d’un arrêté préfectoral mettant en demeure l’entreprise d’effectuer des travaux d’entretien. « A aucun moment, nous n’avons été alertés sur l’urgence de travaux à réaliser », insiste-t-il. Pourtant, une inspection administrative, en 2015, avait déjà conclu à une situation critique.













Et puis, le président revient aussi sur un autre épisode : en 2017, Tereos a engagé des travaux pour réunir trois bassins de décantation en un seul, sans demander d’autorisation administrative. Et c’est justement une digue de ce bassin qui a fini par céder, la nuit du 9 au 10 avril 2020, après une première alerte dans l’après-midi.

Dégâts importants pour la flore et la faune aquatique

La vague de pollution a d’abord inondé, jusqu’à 40 cm, plusieurs habitations, avant de poursuivre son chemin dans les cours d’eau. Ces eaux de lavage de betteraves, mixées à un produit anti-mousse toxique pour l’environnement, ont alors provoqué des dégâts importants pour la flore et la faune aquatique.

« Les dégâts sont impossibles à quantifier exactement », reconnaît le président. « Mais revenir à l’état initial de la biodiversité prendra une quinzaine d’années, déplore l’inspecteur de la Dreal. Et il faudra plusieurs décennies pour retrouver le même nombre de poissons. »