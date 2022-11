Une amende de 600 euros a été requise mardi, à l’encontre d’une restauratrice d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) qui avait refusé l’entrée de son restaurant à une femme voilée le 29 mai dernier.

Jugée devant le tribunal de Bayonne pour « discrimination fondée sur la religion », cette femme de 64 ans, née en Espagne mais de nationalité française, avait exigé d’une cliente, accompagnée de son fils le jour de la Fête des mères, qu’elle enlève son voile pour entrer dans son restaurant. Dans une vidéo, filmée au moment des faits par le fils, la sexagénaire parle de « préhistoire », en évoquant la tenue de la plaignante.

« On s’est sentis comme des sous-citoyens »

« Quand je parle de la préhistoire, je parle du fascisme, que j’ai connu avec Franco en Espagne », a tenté d’expliquer à la barre la restauratrice. « Je me suis sentie très humiliée, elle m’a énormément blessée, maintenant j’ai toujours cette crainte quand je vais dans un restaurant », a témoigné de son côté la cliente refoulée. « On s’est sentis comme des sous-citoyens », a renchéri son fils.

Ce dossier, « on en fait une question de principe parce que c’est ce type de comportement qui nuit au vivre-ensemble », a résumé leur avocat, Me Christophe Arcaute. L’avocat de la restauratrice, Me Jacques Tournaire, a plaidé la relaxe pour sa cliente, arguant d’une « acceptation de l’entrée au restaurant sous condition », à savoir ôter un voile, et « non pas un refus pur et simple ».

« Ce sont des propos infamants, qui n’ont pas lieu d’être. Si Madame avait présenté ses excuses, on n’en serait pas là », a par ailleurs commenté le parquet.