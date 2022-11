Un homme de 62 ans a été déféré au parquet d’Angoulême ce lundi dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire en vue d’une mise en examen pour viol aggravé sous la menace d’une arme, indique ce lundi dans un communiqué la procureure de la République d’Angoulême, Stéphanie Aouine.

Le 31 octobre en début d’après-midi, ce patient de l’hôpital psychiatrique Camille Claudel, à Angoulême, aurait agressé une aide-soignante qui l’accompagnait pour une sortie paramédicale. Selon les déclarations de la jeune femme, âgée de 19 ans, « le patient l’avait obligée à se garer dans un petit chemin et lui avait imposé des pénétrations sexuelles », relate la procureure. L’agression sexuelle aurait eu lieu sur le chemin du retour et sous la menace d’un couteau.

« Pas d’élément en faveur d’une irresponsabilité pénale »

Une enquête a été ouverte dès la révélation des faits. Le patient est connu de la justice pour des faits de vols et de violences aggravées. Il était pris en charge à l’hôpital psychiatrique Camille Claudel depuis plusieurs années, « des troubles psychotiques étant évoqués », précise le communiqué. Une expertise psychiatrique a été ordonnée lors de sa garde à vue et « son état a été jugé compatible [avec la garde à vue] et l’expert n’a pas, à ce stade, relevé d’élément en faveur d’une irresponsabilité pénale », poursuit le communiqué. L’enquête se poursuit sous l’autorité du juge d’instruction.