Elle est évaluée à 15 milliards d’euros par an de manque à gagner pour l’Etat, près de 75 milliards à l’échelle européenne, a souligné Jean Moineville, le procureur en préambule à sa première réquisition de la journée.









Malgré ce montant important, les fraudes fiscales ne représentent qu’environ 1.800 du demi-million de condamnations prononcées chaque année par les tribunaux français. Un angle mort judiciaire sur lequel le tribunal de Marseille a souhaité mettre la lumière ce lundi en convoquant dans sa sixième chambre les prévenus cités dans huit affaires distinctes de fraudes fiscales. De la riche héritière, à l’entrepreneur, du fraudeur d’aides Covid au promoteur immobilier, le tribunal a pu entendre à sa barre un vaste échantillon aussi hétéroclite que représentatif des acteurs de ces fraudes, statuant sur l’aspect pénal et non sur le remboursement des sommes non déclarées ou soustraites à l’impôt.

La classique des sous planqués en Suisse

Odette ne pensait pas faire ses premiers pas dans un tribunal à son âge. A 77 ans, cette dame, célibataire et sans enfant se voit reprocher d’avoir dissimulé au fisc français deux profils bancaires en Suisse. L’un à son nom propre, peu garni au regard du second : celui de la Julius asset holding limited, une société dont elle à la propriété et dont le compte affichait 11 millions d’euros au compteur en 2007, moment où les enquêteurs démarrent leurs investigations. « Un compte qui gérait des actions en bourse », s’est défendu Odette. Mais, avec deux millions d’euros croissance entre 2006 et 2007, et une déclaration d’impôt de 39.000 euros, le fisc français s’interroge de sa juste contribution à l’impôt. L’argent proviendrait de la vente de la société paternelle qui œuvrait dans le textile, et « des importants salaires qui nous étaient versés par elle à moi et mes frères », a expliqué la menue septuagénaire, brushing soigné, vêtements d’apparence bon marché. Dans la foulée du contrôle fiscale effectué en 2009, Odette a vidé ses comptes. Ne restaient que 159.000 dollars. Où sont donc passés ses 11 millions d’euros ? « Dans une autre banque », a-t-elle fini par lâcher au tribunal, après avoir tenté d’invoquer de lourdes pertes liées au krach boursier de 2007-2008 et bredouillé d’autres explications peu convaincantes. Un dossier emblématique « des montages opaques » que peuvent effectuer quelques-uns des riches contribuables français.

La (classique mais éphémère) fraude aux aides Covid

En revanche, l’un des dossiers suivants a tranché avec celui-ci. Yacine a 32 ans. Aujourd’hui plombier chauffagiste, Yacine a cru bon d’arnaquer les aides Covid. « C’était tellement facile. Vous rentriez un chiffre, et l’argent arrivait », a regretté celui qui compte aussi quatre condamnations pour des délits routiers. « A l’époque j’étais au RSA, on allait se marier avec ma femme, j’ai pris les sous pour acheter une voiture, une Renault Talisman, et mettre 3.000 pour me marier », a résumé Yacine sous son hoodie noir assorti à ses baskets. Au travers de neuf demandes successives, Yacine a escroqué un peu moins de 22.000 euros d’aides Covid. La voiture, qui lui a été confisquée, lui servait à être chauffeur VTC. Le jeune homme a exprimé de vifs regrets, expliquant que depuis la naissance de sa fille, qui a cinq mois, il envisage les choses différemment et reste rongé par la honte.

Un second prévenu a comparu pour les mêmes faits lors de cette journée spéciale « fraude fiscale ».

L’intemporelle et polymorphe arnaque à la TVA

Autre classique des fraudes fiscales avec Alain, entrepreneur marseillais. A plus de 60 ans, Alain s’imaginait une retraite paisible après avoir profité de sa société de consulting RH. « Une société sans activité réelle », a tancé Pierre Jeanjean, le président du tribunal. Les enquêteurs de l’administration fiscale établissent que Momentum RH sollicitait des remboursements de TVA sur la base de fausses factures pour un préjudice de 149.000 euros commis entre 2016 et 2018. « Sur le compte bancaire de la société, les seuls crédits sont les remboursements de TVA et les débits sont des retraits, des paiements et des virements vers le compte du prévenu », a détaillé le tribunal. Masque sur le nez, veste en cuir et crâne dégarni, Alain acquiesce aux dires du tribunal. « J’ai perdu pied avec la réalité à cette époque. J’ai connu une situation familiale compliquée pendant ces deux années », s’est excusé Alain, qui assure toutefois pendant ces deux années avoir travaillé à lancer sa société, ayant effectué de nombreux rendez-vous.

Un second entrepreneur, dans le BTP, avec un montage différent et une réelle activité, a comparu pour les mêmes faits. La fraude était, cette fois, établie à 300.000 euros.

La non-publication de compte de société

Cyril rêvait mieux comme crise de la cinquantaine. Promoteur immobilier, il a omis de publier les comptes de sa société entre 2014 et 2016. « Je traversais une mauvaise période, une dépression », a-t-il avancé. Un préjudice estimé par le fisc à 150.000 euros. La thèse de son passage à vide peut être étayée par la faillite à cette époque de deux autres de ses sociétés. Depuis son redressement qui le conduit aujourd’hui à la barre, les choses ne se sont pas améliorées pour Cyril qui tente de refaire surface « et reprendre le fil de sa vie », a-t-il expliqué en chemise blanche sous un pull fin. « J’ai vendu ma résidence principale, une maison dans le 9e arrondissement, et ma secondaire, un appartement en Corse ». Il est toujours propriétaire d’un immeuble à Marseille, actuellement en arrêté de péril. « L’établissement public foncier était censé me le racheter, mais ça n’avance pas ». Aujourd’hui sans ressource il attend que cela se débloque pour tenter de se refaire.