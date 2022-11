Un prêtre âgé de 61 ans est accusé de viol aggravé sur un adolescent et provocation de mineur à l’usage de stupéfiants. L'homme d'église a été mis en examen dimanche à Paris et placé en détention provisoire, a indiqué ce jeudi le parquet de Paris, confirmant une information de RTL. Le diocèse de Rennes, où le religieux officiait, a confirmé les faits, citant le nom du mis en cause. Yannick Poligné était curé de la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande, près de Rennes.

Le prêtre a également été mis en examen pour mise en danger d’autrui et usage illicite de produits stupéfiants, pour des faits commis dans la nuit du 3 au 4 novembre 2022, selon cette source. Il est soupçonné d’avoir administré une substance à un adolescent à son insu afin d’altérer son discernement et le contrôle de ses actes.

Un rendez-vous via Grindr

Selon une source proche du dossier, le prêtre et le mineur, âgé de 15 ans, auraient fait connaissance sur l’application de rencontres Grindr et se seraient retrouvés dans la capitale. Ils seraient montés dans une chambre d’hôtel dans laquelle le prêtre aurait proposé plusieurs drogues au jeune garçon qui l’auraient rendu malade.

Déclaration de #MgrPierredOrnellas, archevêque de Rennes après la mise en examen de l'abbé Yannick Poligné. pic.twitter.com/cWCq0yCWfh — Diocèse de Rennes (@DioceseRennes) November 10, 2022



Après avoir eu une relation sexuelle, l’adolescent aurait alerté des amies qui sont parvenues à le géolocaliser grâce à son portable, permettant aux pompiers de le secourir, selon RTL. En garde à vue, le prêtre aurait assuré ignorer l’âge du garçon, ce dernier ayant indiqué être majeur sur l’application Grindr, indique la radio.

L'archevêque Mgr Pierre d'Ornellas n'a pas tardé à réagir, apportant sa « compassion » et son « entier soutien » à la victime. « Je comprends et partage la douleur, la colère ou la stupéfaction que les fidèles et les prêtres du diocèse de Rennes peuvent éprouver », a-t-il ajouté. L'archevêque a fait savoir qu'il irait à la rencontre de ceux qui le souhaitent ce week-end et dans les jours qui suivent. « Je devine combien nombre d'hommes et de femmes peuvent être scandalisés par cette information ».