Dans les éléments à sa disposition, elle voit les indices d’une possible « psychose ». Mais la psychiatre et psychanalyste interrogée ce mercredi au procès de l’attentat de Nice précise qu’un diagnostic formel sur l’assaillant décédé relèverait de la « science-fiction ».

La question d’éventuels troubles psychiques de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ne trouvera pas de réponse, puisque le conducteur du camion qui avait pris pour cible la foule sur la promenade des Anglais, faisant 86 morts et plus de 450 blessés, a été abattu par la police pour mettre fin à sa course meurtrière. Venue témoigner à la barre à la demande d’avocats de la défense, Francesca Biagi-Chai a souligné plusieurs fois les limites de l’exercice : « on est dans la science-fiction », « je ne fais pas d’expertise ».

« Déjà mort comme sujet » quand il a lancé le camion

« D’après moi, il est rentré comme mort dans le camion », a-t-elle toutefois avancé, après avoir expliqué que lorsqu’un individu atteint de psychose passe à l’acte, « il est déjà mort comme sujet, il agit comme objet […] de quelque chose qui le gouverne de l’extérieur ».

Interrogée sur l’unique consultation chez un psychiatre de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, en Tunisie en 2004, elle a estimé que le mutisme du jeune homme alors âgé de 19 ans, face au médecin et à son père qui évoquait son comportement violent pouvait être un indice « à explorer » de la « rupture langagière » qu’on constate dans les psychoses.

La prescription du médecin à cette unique consultation - un anxiolytique, un antidépresseur mais aussi un antipsychotique, de l’haldol - l’a aussi interpellée. « S’il a prescrit de l’haldol, c’est qu’il a détecté une faille. On ne donne pas facilement de l’haldol à un adolescent. S’il lui en a donné, c’est que le psychiatre a été alerté par quelque chose », a estimé Francesca Biagi-Chai.

Des troubles « pas toujours perceptibles »

L’enjeu n’est pas de « solliciter une expertise post-mortem d’un individu dont vous ne savez rien », a assuré Chloé Arnoux, l’une des avocats de Chokri Chafroud, l’un des trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Alors que l’interrogatoire du Tunisien de 43 ans, commencé mardi, doit se poursuivre jeudi, il s’agit plutôt de convaincre la cour qu’on peut côtoyer une personne atteinte de « troubles psychiques » sans que ça soit « perceptible pour l’œil du profane ».

« Ce n’est pas toujours perceptible », confirme la psychiatre, même si, après les faits, « si on interroge les proches, énormément de choses vont apparaître de la bizarrerie ». Peut-on qualifier ça de « signal faible qu’on ne peut comprendre qu’a posteriori ? », poursuit l’avocate. « On peut l’appeler comme ça, oui », acquiesce Francesca Biagi-Chai.