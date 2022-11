Il était surnommé « Aboloman » (homme chauve en langue pidgin du Nigeria) par les jeunes femmes qui l’accusent. Un homme de 59 ans était jugé par la cour d’assises de Loire-Atlantique à Nantes pour les viols et tentatives de viols sur sept prostituées nigérianes, rapporte Ouest-France. Les faits se seraient déroulés entre février 2015 et octobre 2017, date de son incarcération, dans les secteurs de la rue Paul-Bellamy et du pont de Cens.

Lors de l’audience, l’individu a reconnu qu’il avait parfois eu des prestations sexuelles tarifées avec des jeunes femmes africaines mais qu’il n’avait en aucun cas agressé les sept jeunes femmes qui s’étaient constituées parties civiles. Une version qui n’a pas convaincu les jurés d’assises qui ont condamné mardi soir le quinquagénaire à douze ans de réclusion criminelle.