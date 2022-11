« Pour moi, c’était un prédateur. Je suis chez moi, je défends ma propriété. » C’est un petit bonhomme de 71 ans, droit dans ses bottes, qui se présente, mardi, devant le tribunal correctionnel d’Arras, dans le Pas-de-Calais. Le front dégarni et le souffle parfois court, Gérard D. tente d’expliquer son geste. Il comparait pour avoir abattu le chat des voisins d’un coup de carabine, un dimanche après-midi, en mars, à Penin, un petit village de 400 habitants.

Ce genre d’affaires ne défrayait pas les chroniques de la ruralité, il y a quelques décennies. Mais aujourd’hui, une nouvelle loi plus répressive est entrée en vigueur et la société a changé.

« Cette histoire le dépasse totalement »

Pour l’avocat du prévenu, Me Mathieu Strubbe, « cette histoire le dépasse totalement ». « Il a toujours eu une histoire avec des animaux de par son métier d’agriculteur et il n’a aucun antécédent de maltraitance. Or, aujourd’hui, il subit un véritable lynchage », dénonce-t-il.

Les plaignants, un couple de quinquagénaires, ont une autre lecture des faits. Ils parlent, au contraire de « provocations permanentes » de la part de cet ancien agriculteur. A leur arrivée dans la commune, voilà plus de 30 ans, les relations de voisinage étaient « plutôt bonnes », explique Etienne W.. Avant de se dégrader peu à peu.

Il y a quatre ans, le couple achète un chat blanc mi-birman, mi-siamois, baptisé Nelson. Un animal extrêmement affectueux, à en croire son propriétaire. « Quelques jours avant le drame, j’avais alerté mon voisin sur le fait que mon chat se sauvait parfois et venait dans son champ. Je lui ai dit de faire attention », explique-t-il à 20 Minutes. En vain.

Aucune compassion, aucun regret

Pire, à la barre, Gérard D. ne montre aucune compassion pour les propriétaires. Aucun regret. « Je pensais que c’était un furet ou un blaireau qui s’attaquait à mon poulailler », assure-t-il. Son témoignage devant les gendarmes évoque pourtant une attente de 15 minutes avant de tirer. « Pour un chasseur comme lui, impossible qu’il ait confondu », évoque Me Patrice Grillon, avocat pour l’association Stéphane Lamart qui s’est porté partie civile.

Même si elle se « refuse à faire de ce dossier une affaire symbolique », la procureure, Séverine Merle, maintient sa position concernant l’acte de cruauté. Selon l’enquête, l’animal n’est pas mort sur le coup. La magistrate réclame trois mois de prison avec sursis, le retrait du permis de chasse et l’interdiction de détenir des armes pendant trois ans. Gérard D. n’en avait pas moins de cinq à son domicile.

L’avocat du prévenu, pour sa part, plaidé la relaxe, évoquant « un acte regrettable et grave », mais « abattu d’une seule balle, l’animal n’a pas souffert, on ne peut donc démontrer l’acte de cruauté », selon lui. Décision du tribunal, le 13 décembre.