Après quelques mois passés derrière les barreaux, il va retrouver la liberté le 21 novembre. Lundi, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rennes a prononcé la libération conditionnelle d’un homme de 80 ans, le deuxième détenu le plus âgé de la maison d’arrêt de Nantes, rapporte Ouest-France.

Courant mars, l’octogénaire avait été condamné par la cour d’assises de Loire-Atlantique à dix ans de réclusion criminelle pour avoir abattu son fils de 34 ans, qui souffrait de schizophrénie, à coups de fusil de chasse en 2018 à Loireauxence.

Un comité de soutien s’était formé

En prison, son état de santé s’est dégradé et la chambre de l’application des peines a estimé que toutes les conditions pour la libération conditionnelle pour les détenus de plus de 70 ans étaient réunies dans son cas. La chambre a aussi jugé que le risque de récidive était limité et l’insertion sociale et familiale assurée.

Un comité de soutien réunissant des proches et des habitants de la commune s’était formé pour demander la libération conditionnelle du détenu. A sa sortie, ce dernier devra toutefois se soumettre à des soins psychologiques.