Ils sont sous le coup de poursuites judiciaires, qui pourraient les mener d’ici quelques mois dans une salle d’audience pour avoir pénétré dans une enceinte sportive et perturbé le jeu. Samedi, alors que le match de rugby entre Stade Toulousain et le Stade Français battait son plein sur la pelouse d’Ernest-Wallon, deux militants écologistes sont entrés sur le terrain et ont grimpé sur les poteaux d’en-but. Sur leurs tee-shirts, les spectateurs ont pu lire « il nous reste 872 jours » ou encore « le 49.3 tue ».





L'interruption aura durée 10 minutes. Jean et Erwan ont été emmenés en garde à vue.



Tant que notre demande ne sera pas entendue, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir de manière non-violente pour préserver ce monde et ses habitants. #DerniereRenovation pic.twitter.com/nKg2mM0Fbc — Dernière Rénovation (@derniere_renov) November 5, 2022







Cette action, qui s’inscrit dans le cadre du mouvement « Dernière rénovation », a conduit à l’interruption de la rencontre durant une dizaine de minutes, afin de déloger les deux jeunes activistes qui ont utilisé des colliers de serrage en plastique pour s’accrocher aux pagelles. « Entrer en résistance civile est la seule et dernière chose que je peux faire. Sur une planète morte, il n’y aura plus de match de rugby. C’est aussi la possibilité de faire du sport et de se divertir entre amis que je veux préserver », a expliqué sur les réseaux sociaux Erwan, 26 ans, l’un des deux jeunes militants qui a ainsi participé à la série d’actions de résistance civile menée ces derniers jours.

Plainte du Stade Toulousain

Placés en garde à vue, ils ont été remis en liberté « dans l’attente de la fixation du préjudice », a indiqué le parquet de Toulouse qui indique que les deux militants, sans antécédents « seront poursuivis ».

Le Stade Toulousain a déjà déposé plainte et la Ligue nationale de rugby devrait se joindre au club. Dans le règlement intérieur du stade Ernest-Wallon, il est indiqué que « troubler le déroulement d’une compétition ou porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».