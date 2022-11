Adepte des dénégations lors de son procès, Salah Abdeslam a dit « oui ». Le terroriste, seul survivant des commandos qui ont frappé Paris et les abords du Stade de France le 13 novembre 2015, s’est marié depuis la prison de Fleury-Mérogis, selon les informations de RTL. Il s’agit uniquement d’un mariage religieux, effectué par téléphone, et non d’un mariage civil.

Les services de renseignement ont rapidement reçu la nouvelle et identifié sa compagne : il ne s’agit pas de Yasmina, l’ex-fiancée de Salah Abdeslam, avec qui le terroriste avait rompu quelques jours avant les attentats, mais d’une jeune femme choisie par le père de l’islamiste et que ce dernier ne connaît pas.

Pas de reconnaissance légale

Le mariage est intervenu cet été, à la prison de Fleury-Mérogis, avant le transfert de Salah Abdeslam à Ittre, en Belgique, où il doit être jugé pour son rôle dans les attentats du 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et 340 blessés à l’aéroport et dans une station de métro de Bruxelles.









Comme toutes les conversations téléphoniques de Salah Abdeslam, celle-ci a été écoutée par les services de renseignement, qui lisent aussi le courrier que reçoit le terroriste depuis son arrestation le 18 mars 2016. La plupart de ces lettres viennent de jeunes femmes radicalisées, et au moins deux d’entre elles auraient déjà envisagé de se marier à Salah Abdeslam. Non reconnu par une autorité civile, son mariage n’a aucune existence légale.