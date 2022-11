Une décision prise dans des effluves de fumée ? Ce n’était pas l’idée la plus lumineuse que l’on puisse avoir, semble-t-il, celle d’envoyer du cannabis par la poste. Un habitant de Belfort, âgé de 26 ans, a en effet posté du cannabis séché dans un colis, caché dans des vêtements. Rapidement identifié, il comparaissait devant la justice jeudi, rapporte l’Est Républicain.

L’odeur caractéristique qui se dégageait du colis a alerté les postiers qui ont donc alerté la gendarmerie. Celle-ci n’a pas eu de mal à retrouver l’expéditeur, ce dernier ayant inscrit son adresse sur le colis… A son domicile, les gendarmes ont découvert neuf pieds de cannabis et 500 grammes d’herbe séchée sur une balance. Le prévenu, au RSA et inconnu de la justice, a expliqué qu’il s’agissait de sa consommation personnelle et que parfois il dépannait des copains… Il a finalement écopé de six mois de prison avec sursis.