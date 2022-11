Au deuxième jour du procès de Rose Filippazzo, jugée devant les assises du Rhône pour avoir tué son mari d’une balle dans la tête en septembre 2018, les filles du couple et la sœur de l’accusée sont venues livrer de puissants témoignages, accréditant la thèse soutenue par la défense. Celle d’une épouse violentée. Très longuement, chacune à leur manière, elles ont décrit l’enfer conjugal dans laquelle l’intéressée dit avoir vécu durant 28 ans. Une vie sous emprise faite de peurs, de menaces de représailles, d’insultes, de violentes disputes.

« Je pense que si maman a fait ça, c’est parce qu’elle était à bout », estime d’emblée Sandrine, 29 ans, l’aînée. « Cela aurait pu arriver dans l’autre sens, aussi », lâche-t-elle, un brin fataliste. D’une voix rauque, la frêle jeune femme raconte le quotidien de ses parents, enchaînant les phrases sans presque respirer. Comme pour exorciser un douloureux passé. Parler encore et encore.

A la maison, ce n’était « que des cris et des disputes » et c’était « presque devenu normal ». Le mari surveille sans arrêt son épouse, quitte parfois précipitamment son travail pour s’assurer qu’elle ne lui a pas menti. Il vérifie aussi ses tickets de caisse. Quand Lisa, la seconde fille du couple, est née, la « situation a empiré ». « Les crises de mon père étaient pires. Il insultait ma mère, il la frappait, il la mettait au sol en la tirant par les cheveux, devant moi », témoigne Sandrine.

« Ta mère refuse d’obéir, je vais la tuer »

« Il la forçait à dire qu’elle était sale, qu’elle était un déchet. Elle devait se mettre à genoux, abonde Lisa. Chaque jour, il y avait des scènes. La plupart du temps, ma mère obéissait jusqu’à ce qu’il arrête. Elle ne disait rien, souffrait en silence. Mais à la fin, elle ne se laissait plus faire, elle répondait sur le même registre. »

Jovial en société, Michel Zirafa présente un tout autre visage à la maison. Il enchaîne les verres de Ricard et les cigarettes, explose pour un rien. Tout est prétexte à dispute, selon les témoins interrogés jeudi. « Au départ, il ne voulait pas que ma mère travaille et puis quand il a accepté, il refusait qu’elle serve certains clients. Il était très jaloux si jamais elle leur faisait une bise », argumente Sandrine. Dans la pizzeria que le couple a achetée, Rose Filippazzo passe la plupart de ses soirées, enfermée dans la cuisine, avec l’interdiction d’en sortir.

« Une fois, quand j’avais 8 ans, il est allé la chercher en voiture avec moi pour la ramener à la maison. J’attendais et puis, j’ai entendu des cris quelques minutes plus tard. Dehors, il hurlait : "Ta mère refuse d’obéir, je vais la tuer" », raconte encore Sandrine. Un autre jour, le père de famille a « démoli, fracassé » le bar de l’établissement. « Je lui ai demandé "Papa qu’est-ce qu’il se passe ?" Il a répondu, "ta mère c’est une pute". Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé mais elle pleurait beaucoup et elle avait des marques sur le visage. »

« Un éternel recommencement »

« Je ne l’ai jamais vue heureuse », abonde Joséphine Jones, la sœur de l’accusée qui décrit un mari « manipulateur », un « couple toxique ». « Michel lui disait souvent en ma présence, "toi, je vais te mettre une cartouche dans la tête" ». « Cartouche », c’était « son expression », appuie la témoin. « Je répondais, "ne touche pas à ma sœur". Alors, il s’excusait mais il recommençait. C’était un éternel recommencement… »

« Cela ne s’est jamais arrêté », soupire Sandrine. A 18 ans, l’aînée a quitté la maison « pour fuir tout cela ». Sa petite sœur, Lisa aujourd’hui âgée de 20 ans, est restée. En juillet dernier, elle a choisi de prendre le nom de famille de sa mère. Un choix fièrement assumé car son père la terrifiait. « Il était très violent, j’étais stressée en sa présence, j’ai toujours eu peur de lui », confesse-t-elle. Comme cette fois, où il a refusé qu’elle parte en voyage scolaire en Angleterre. « Il a pris le tabouret du bar et il me l’a jeté dessus. J’étais terrorisée, je n’arrêtais pas de pleurer », se souvient-elle.

Même peur lorsque son père « a pris un poignard pour courir après le chien dans toute la maison » ou qu’il « faisait exprès de rouler trop vite en voiture ». « Un matin, j’ai hurlé, je lui ai dit de s’arrêter. Ça l’a mis en colère. Il a fait demi-tour et a décidé que je n’irai pas à l’école », poursuit Lisa. Et d’ajouter « comprendre » le geste fatal de sa mère : « Elle l’a sûrement fait pour sa propre survie voire pour nous protéger. »

L’impossibilité de divorcer

A la barre, l’accusée fixe tendrement ses filles, ses longues mèches de cheveux noirs encadrant son visage. « J’aurais voulu les épargner de tout ça », dit-elle. « Qu’aurait-il fallu faire ? », lui demande alors le président de la cour. « Que l’on divorce. » Mais dans cette famille qui « vit reclus », « on ne divorce pas », atteste Joséphine, la sœur de Rose, confirmant que la violence était déjà présente dans leur propre famille. « On souffre de vivre cette situation, malgré tout on reste, c’est comme ça, on a été élevé comme ça, et ainsi de suite », lâche-t-elle.

« Je voulais m’en défaire, divorcer, mais je n’y arrivais pas, rebondit l’accusée qui s’était toutefois renseignée pour entreprendre les démarches. Quand vous avez passé toute une vie à entendre dire que vous êtes une "pute", une "clocharde", vous finissez par y croire », déplore-t-elle. Le verdict est attendu vendredi. Rose Filippazzo encourt la réclusion criminelle à perpétuité.