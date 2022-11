La neuvième semaine du procès de l’attentat de Nice, qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016, a débuté mercredi devant la cour d’assises spéciale de Paris avec l’interrogatoire des accusés, entendus pour la première fois depuis l’ouverture du procès.

Le Franco-Tunisien Mohamed Ghraieb, 46 ans, qui comparaît libre, sous contrôle judiciaire, et qui compte parmi les trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, a été le premier. Son interrogatoire est prévu jusqu’à vendredi.

Une famille « contre la violence et l’extrémisme »

Sa sœur aînée et sa mère, venues de Tunisie, ont clamé son « innocence ». « Mon frère était réglo, a toujours respecté la loi », a notamment affirmé sa sœur aînée Jouda Ghraieb, une enseignante de 53 ans. La famille de Mohamed Ghraieb - père enseignant, décédé en 2020, mère libraire - a toujours vécu dans « des conditions très confortables » dans la banlieue huppée de Tunis et adhéré aux valeurs laïques, a-t-elle souligné.

Interrogée sur les attentats survenus en France en 2015 et 2016, elle a affirmé avoir été « choquée » par ces événements. « C’est inacceptable, effroyable », a-t-elle soutenu en soulignant que sa famille était « contre la violence, le fanatisme et l’extrémisme ».

« Vous semblez un peu louvoyer »

Mohamed Ghraieb, en jeans et blouson bleu marine, les cheveux gris, s’est montré moins prolixe que sa sœur, au point d’agacer son avocat Me William Bourdon qui a regretté les réponses parfois trop évasives de son client. « Sur des questions sans enjeux, sur des détails, vous semblez un peu louvoyer », l’a-t-il tancé.

Ainsi, après avoir dit lors de sa garde à vue avoir rencontré son épouse pour la première fois en Tunisie, Mohamed Ghraieb a soutenu mercredi l’avoir rencontrée à Nice. Cette femme, Merle Immonen, d’origine finlandaise, doit témoigner ce jeudi.

L’accusé a expliqué succinctement « faire le ramadan, mais pas les prières », avoir été adhérent à l’UMP, d’une association de défense des animaux ou encore avoir été agressé, « sans savoir pourquoi », par un détenu radicalisé lorsqu’il était en prison.

Ghraieb ignorait « clairement » le projet d’attentat

Il sera interrogé plus spécifiquement sur les faits vendredi. Mais un enquêteur de la sous-direction antiterroriste, témoignant sous couvert d’anonymat, a déjà rappelé les liens anciens entre lui et le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le conducteur du camion qui a volontairement foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. Il a notamment rappelé qu’il y avait eu de nombreux appels et d’échanges de SMS entre les deux hommes dans les jours et les semaines précédant l’attentat.

Mohamed Ghraieb a également cherché à joindre à plusieurs reprises Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans la nuit du 14 au 15 juillet. « Cela pourrait-il dire [qu’il] ignorait le projet d’attentat ? », demande le président de la cour Laurent Raviot. « Oui, clairement », admet l’enquêteur. L’accusé a toujours affirmé n’en avoir jamais rien su. Au tout début du procès, il avait dit avoir été « piégé » par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel qui a laissé derrière lui de nombreux indices permettant de l’incriminer. Ce dernier l’avait notamment pris en photo dans le camion qu’il venait de louer, quelques jours seulement avant l’attentat.

« Le terrorisme, la violence, ce n’est pas moi. Ce n’est pas un homme, c’est une ordure qui a fait ça. Je cherche des réponses », avait expliqué Mohamed Ghraieb qui, à l’époque des faits, était veilleur de nuit dans un hôtel. Sous contrôle judiciaire depuis 2020, après trois ans en détention provisoire, il encourt vingt ans de réclusion criminelle.