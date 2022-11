Depuis de nombreuses années, son actualité a déserté les pages culture pour privilégier les colonnes de faits divers. L’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala fait l’objet d’une plainte de Noémie Montagne, son ex-conjointe, pour « escroquerie » et « harcèlement », selon les informations dévoilées par le journal Libération.

L’ex-compagne accuse l’artiste de 56 ans d' « emprise », le décrit comme un « manipulateur » et décrypte les combines de Dieudonné pour cacher une partie de ses revenus au fisc.

Chantage à la pension alimentaire

Propriétaire de 50 % des Productions de la Plume, Noémie Montagne explique avoir subi du chantage à la pension alimentaire pour vendre ses parts à son ancien compagnon. « C’est toujours le même schéma : il prend une personne vulnérable et il s’en sert. Dieudonné a énormément d’ego, il est dans la vengeance. Et quand on l’attaque, il rend les coups au centuple », affirme-t-elle à Libération.

Elle évoque du harcèlement de Dieudonné lorsqu’elle a tenté de mettre un terme à leur relation en 2010.









L’ancien compère d’Elie Semoun avait été condamné en 2021 à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale et détournement de recettes non comptabilisées lors de ses spectacles. Le 15 septembre dernier, il a été à 10.000 euros d’amende pour injure raciste à l’encontre de l’écrivaine Rachel Khan. Le quinquagénaire a fait appel du jugement.