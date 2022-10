Est-ce qu’un maire a favorisé sa fille pour qu’elle construise un centre d’équithérapie dans sa commune ? Pourquoi un architecte a tronqué une demande de permis de construire pour réaliser cette activité ? Cette histoire est-elle sur fond de règlement de compte envers l’ancien maire et une candidate aux élections municipales ? Autant de questions et de réponses attendues en procès qui se tient ce vendredi.

Les propriétaires du centre équestre du domaine de Massac, à Aspremont, une commune proche de Nice sont attaqués pour « infraction d’urbanisme » liée à une plainte déposée en 2012 par l’association Actions locales pour une écocitoyenneté partagée (Alep), devant le tribunal correctionnel. Le père de la propriétaire, Alexandre Ferretti, passe également devant la justice pour, entre autres, prise illégale d’intérêt. Il était à l’époque, le maire qui a attribué ce terrain agricole pour créer cette activité. 20 Minutes vous décrypte cette histoire.

Les protagonistes

Alexandre Ferretti, aujourd’hui proche des 90 ans, était à l’époque, le maire de cette petite ville d’un peu plus de 2.000 habitants. Il est accusé par l’association Alep de complicité frauduleuse de document administratif et prise illégale d’intérêt.

Evelyne Ferretti, sa fille, et Didier Clément, son gendre, ont acheté en 2010 un terrain agricole de 33 ha sur cette commune pour y construire ensuite un centre équestre pour personnes en situation de handicap en répondant à un appel d’offres. Ils sont poursuivis d’obtention frauduleuse de document administratif et d’avoir fait des travaux alors qu’ils n’étaient pas autorisés, l’endroit étant en partie en zone verte et le reste classé Natura 2000.

Laure Gignoux, présidente de l’association Alep, attaque en étant partie civile ces individus pour une infraction d’urbanisme et au nom « d’une rupture d’égalité entre les habitants », précise son avocate Me Maeva Binimelis. Elle a déposé plainte en 2012.

Un permis de construire « tronqué »

Pour la partie civile, il y a donc d’abord « une construction illégale ». L’avocate développe : « Les propriétaires du domaine de Massac ont acheté ces terrains agricoles où il n’y avait qu’une ruine et y ont construit une immense demeure. La réglementation n’a pas été respectée. »

En 2010, Michel Lanteri, un architecte, également appelé devant la justice, a été mandaté pour demander un permis de construire. Après avoir été retoqué, un autre dossier est déposé avec des photomontages. Le centre équestre a ainsi vu le jour. Le professionnel a reconnu que la demande était « tronquée », précise Me Jean-Marc Szepetowski. Mais l’avocat des propriétaires souligne que ses clients ont alors « subi un acte dont ils ne sont pas acteurs ».

Un règlement de comptes envers le maire de l’époque ?

Pour l’avocat, cette histoire n’est autre qu’un « règlement de comptes envers le maire de l’époque ». « Mme Gignoux s’est présentée aux élections municipales contre M. Ferretti et a perdu », précise-t-il. Il pointe alors « l’intérêt public du maintien de l’activité », qui « accueille des personnes en situation de handicap et des femmes victimes de violences conjugales dans le cadre de l’équithérapie ».









Mais pour Me Maeva Binimelis, il s’agit seulement « de lutter contre l’inégalité entre citoyens » en rappelant que le terrain a été « acheté pour un euro le m2 ». Selon elle, « ce qui pose problème » est aussi directement lié « aux problématiques actuelles » : « La demeure a été construite à un endroit où il fallait préserver l’environnement, l’écosystème y est attaqué, notamment avec une piscine dont on ne comprend pas l’utilité pour un centre équestre. C’est une véritable atteinte à l’écologie. »

Elle demande une remise en l’état et souligne que « l’un n’empêche pas l’autre ». « L’activité du centre équestre n’a pas besoin d’une énorme demeure et d’une piscine pour continuer », conclut-elle.

Cette audience relais permettra d’établir une date de procès pour évoquer le fond de cette histoire mais qui n’aura sûrement pas lieu avant la fin de l’année.