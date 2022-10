Cinq hommes et une femme ont été condamnés par le tribunal à des peines allant de huit ans de prison ferme à deux ans avec sursis dans une affaire caractéristique des bandes à l’œuvre dans les quartiers nord de Marseille, rapporte La Provence.

Un braquage réussi et une tentative de règlement de compte étaient reprochés à cette équipe que les policiers ont suivie de longs mois avant d’interrompre leurs projets, comme 20 Minutes vous le racontait en amont du procès. Tous n’étaient pas impliqués à la même hauteur dans ces œuvres qui visaient à récupérer un point de vente de stupéfiant à la cité du Petit-Séminaire (13e arrondissement).









François Mussa et Rida Ouarti ont écopé des peines les plus sévères avec huit ans chacun, Antony Torino a pris six ans de prison, et son collègue Antoine Santiago, absent à l’audience a écopé de cinq années de détention. Jeanne Camaccio- Arenas évite la prison avec deux ans de sursis. Selon le dossier, c’est elle qui était en charge de donner le « Go » de l’assassinat à ses complices, après avoir reconnu visuellement la cible le soir où tout était en place. Il semblerait qu’elle se soit ravisée au dernier moment.