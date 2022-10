Deux hommes ont été condamnés à un an de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Mende. Alors qu’ils circulaient à vive allure sur l’A75, ils avaient refusé dans un premier temps de s’arrêter comme leur demandaient les gendarmes du Peloton Motorisé d’Antrenas. Avant finalement de le faire quelques kilomètres plus loin, après avoir été pris en chasse par les motards.

Mais alors que les motards procédaient au contrôle des papiers du véhicule, le passager est descendu du véhicule afin de contester ce contrôle, puis est remonté en demandant au conducteur de redémarrer. Ce que ce dernier a fait, manquant d’écraser l’un des militaires. Identifiés, les deux hommes ont été interpellés un peu plus tard à leurs domiciles, l’un en Lozère, l’autre dans l’Aveyron, et écroués.

Mandat de dépôt à l’audience

Jugés en comparution directe, ils ont été l’un comme l’autre condamnés à un an de prison ferme avec mandat de dépôt délivré à l’audience et incarcérés dans la prison de Mende. Le conducteur a été condamné pour refus d’obtempérer et conduite malgré une suspension du permis de conduire ainsi que de 100 jours d’amende. Le passager pour complicité et outrage aux forces de l’ordre.