« Il a été frappé de manière extrêmement grave ». Interpellé alors qu’il s’apprêtait à escalader le grillage de la propriétaire, dans laquelle il est soupçonné d’avoir agressé sexuellement la veille une fillette de 6 ans, un mineur isolé a été passé à tabac par le père de l’enfant et trois amis, venus lui prêter main-forte. « Fouetté avec un câble électrique » avant d’être livré à la police, l’adolescent a été hospitalisé en urgence et s’est vu délivrer l’équivalent de 10 jours d’ITT.

Le père de la fillette qui a voulu se venger sera poursuivi pour « violences aggravées », ses amis aussi, confirme le procureur de la république de Roanne. Ils seront convoqués d’ici quelques jours au commissariat.

« Nous ne sommes pas au Far-West »

« La justice apportera la réponse qui s’impose, car il est inadmissible de s’arroger le droit de faire justice soi-même. Nous sommes dans un état de droit, pas au Far-West », indique

au Progrès Abdelkrim Grini, procureur de la République.

De son côté, le père de famille assume son geste. « Vous auriez fait la même chose à ma place. Je ne pensais plus qu’à ma fille. Même si je n’aurais pas dû faire cela, je ne regrette en aucun cas », a-t-il indiqué mardi matin sur BFM. « Aujourd’hui, je me retrouve accusé, c’est le monde à l’envers. Si je dois prendre 30 ans, je prendrai 30 ans mais je ne regrette pas », insiste-t-il.

Incarcéré, l’adolescent nie les faits

« Je trouve regrettable qu’on justifie et légitime la violence et le droit de se faire justice soi-même, c’est inadmissible, répond encore le procureur de la République. Quand bien même il (le suspect) aurait commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, ça ne donnait pas le droit au père de famille de se comporter comme il l’a fait surtout que le mis en cause conteste les faits et il est toujours présumé innocent. »

L’adolescent, mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs, a été incarcéré dimanche à l’issue de son hospitalisation.