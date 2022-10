Vingt-huit jours après son incarcération, Christian Quesada est ressorti de prison ce mardi. « Il demeure néanmoins suivi en milieu ouvert par le juge de l’application des peines », précise à 20 Minutes le procureur de la République de Perpignan, Jean-Daniel Cavaillé.

Christian Quesada avait été rendu célèbre par sa performance exceptionnelle de longévité lors de l’émission Les 12 coups de midi, enchaînant près de 200 victoires entre 2016 et 2017. Mais après cette gloire cathodique, il avait été condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques en 2020. Libéré au printemps 2021, Christian Quesada avait de nouveau été incarcéré le 27 septembre à la prison de Perpignan, n’ayant pas rempli ses obligations judiciaires.

Non-respect de ses obligations de recherche d’emploi

Outre sa peine de prison, il avait été condamné à un suivi sociojudiciaire et à l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Placé depuis en liberté conditionnelle, il devait respecter un certain nombre d’obligations depuis sa sortie de prison.

Parmi elles figure la recherche d’un emploi, ce qu’il n’aurait pas respecté selon le juge d’application des peines. Le magistrat avait donc décidé de lui infliger cette sanction d’un mois de prison en septembre.