Lorsque les gendarmes ont stoppé sa course près de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en mai dernier, l’automobiliste de 65 ans venait de foncer sur eux, de rouler à contresens en prenant des risques inconsidérés, et de provoquer un accident faisant trois blessés avant de s’enfuir à pied. La Nouvelle République des Pyrénées raconte dans son édition du jour le procès, lundi devant le tribunal correctionnel de Tarbes, de ce chauffard dont la collection de délits routiers ne s’arrête pas à ce refus d’obtempérer, loin de là. Car l’homme conduisait sous cannabis, sans assurance, et surtout, comme il l’a confirmé à la barre, il n’avait jamais passé son permis.

Un premier délit de fuite, un an plus tôt

L’enquête a, qui plus est, permis de le confondre dans le cadre d’un autre accident survenu à Tarbes un an plus tôt : un automobiliste avait renversé un piéton sur un passage protégé et pris la fuite sans lui porter secours.









Pour l’ensemble de son œuvre, le tribunal a condamné le sexagénaire à dix-huit mois de prison dont douze avec sursis. Il va passer les six prochains mois chez lui, sous bracelet électronique.