Six mois après la découverte de la victime près de Poitiers. Trois femmes et un homme ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi, soupçonnés d’assassinat après la découverte en avril d’un corps en partie calciné dans une forêt de la Vienne, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Poitiers. Les quatre mis en cause, âgés de 26 à 40 ans, sont également soupçonnés d’avoir « porté atteinte à l’intégrité d’un cadavre » et d’avoir « modifié une scène de crime », selon le parquet qui n’a pas donné plus de détails.

Fin avril, une promeneuse avait découvert le corps très abîmé et partiellement calciné d’un jeune homme au pied d’une souche d’arbre dans un secteur boisé de Béruges, près de Poitiers. Une information judiciaire a depuis été ouverte et la victime identifiée, mais le parquet n’a pas communiqué son nom.

Selon le journal La Nouvelle République, une autopsie pratiquée au lendemain de la découverte du corps n’avait pas permis de déterminer les causes de la mort.