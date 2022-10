« Malentendu » ou petit arrangement en famille ? Deux ans de prison avec sursis ont été requis ce jeudi devant la Cour de justice de République à l’encontre de l’ancien ministre socialiste Kader Arif. Il comparaît depuis mercredi pour « prise illégale d’intérêt » après que son ministère des Anciens combattant a passé, en 2014, un contrat de média training avec une société gérée pas son frère, sans respecter les modalités d’attribution des marchés publics.

Si les montants en jeu – 60.000 euros alors qu’une seule séance sur six a été effectivement honorée – sont « modestes », « un tel comportement témoigne d’une conception de l’Etat qui n’est pas acceptable et qui va à l’encontre des principes d’exemplarité et de probité » qu’on attend d’un responsable public, a estimé le procureur général près la Cour de cassation François Molins, qui représente l’accusation à la CJR, seule instance habilitée à juger un ministre pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions.

Volonté de « dissimulation »

François Molins a également retenu une volonté de « dissimulation », le nom du frère de Kader Arif n’apparaissant pas sur le contrat, et requis 15.000 euros d’amende et une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans.









Reprenant la position défendue mercredi devant la Cour par Kader Arif, l’un de ses avocats, Vincent Valade, a affirmé que son client « ne savait pas, au moment de la signature de ce marché, que c’était la société All Access » qui en était bénéficiaire, ni « que son frère se cachait derrière cette société ». Quant au paiement de la facture après une seule séance, « il a pu exister un malentendu » entre le ministre et son chef de cabinet, ce dernier lui ayant demandé si tout s’était bien passé et M. Arif ayant répondu « oui », en ayant en tête seulement cette première séance.

Procès faussé ?

François Cantier, l’autre avocat de l’ancien ministre, a ensuite plaidé que cette comparution devant la CJR privait Kader Arif d’un « procès équitable », alors qu’une information judiciaire au tribunal judiciaire de Paris est toujours en cours contre cinq autres protagonistes du dossier.

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Kader Arif, longtemps très proche de François Hollande, a fait valoir ses droits à la retraite et s’est retiré de la vie publique. La décision de la CJR sera rendue le 26 octobre.