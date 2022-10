Deux membres du groupe d’extrême droite Génération identitaire ont été condamnés jeudi à des peines d’un an et de six mois prison ferme pour leur participation à un commando au siège marseillais de SOS Méditerranée, une ONG d’aide aux migrants, en 2018.









Tous les autres prévenus, 21 au total, à avoir participé à cette opération coup de poing qui avait traumatisé les sept travailleurs humanitaires présents, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Le mouvement Génération identitaire a été dissous en mars 2021 par le gouvernement.