Le tribunal de Monaco a condamné un homme d’une quarantaine d’années, originaire d’Italie et absent à son audience, à six mois de prison ferme et 27.000 euros à verser aux parties civiles.

Selon les informations de Nice-Matin, il a envoyé, en 2020, à quatre reprises, des mails à la famille souveraine de Monaco dans lequel se trouvaient des photomontages pornographiques avec le visage des jeunes princesses et « des postures pour satisfaire sa libido », a précisé le parquet lors du procès. En objet du courriel, il inscrivait « le petit cadeau ».

Plus de 4.000 fichiers répertoriés dans son ordinateur

Toujours d’après le quotidien local, les enquêteurs ont trouvé plus de 4.000 fichiers répertoriés dans son ordinateur. Le prévenu a été placé en garde à vue en Italie, a invoqué son droit de silence et n’a jamais répondu à la convocation de la Principauté « malgré l’émission d’un mandat d’arrêt international », a indiqué le président Jérôme Fougeras Lavergnolle.

Dans la loi monégasque, ce délit d’offense est punissable de trois mois à un an de prison ferme.