Cinq jours après la découverte du corps de la petite Lola, l’exécutif a estimé mercredi qu’il devait « faire mieux » sur les expulsions d’immigrés irréguliers : « Nous travaillons d’arrache-pied pour faire en sorte que les expulsions » soient « suivies d’effets », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, après le Conseil des ministres.

La principale suspecte du meurtre de Lola, Dahbia B., une Algérienne de 24 ans, a été mise en examen lundi pour « meurtre » et « viol aggravé » puis écrouée. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août.

Récupération de l’extrême droite

Mais le porte-parole a aussi invité ceux qui polémiquent au sujet de cette affaire à faire preuve de « dignité ». « La dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d’une famille, de ne pas utiliser la mort d’une enfant à des fins politiciennes », a redit mercredi devant le Sénat la Première ministre, Elisabeth Borne.

Les parents de la collégienne ont demandé « du respect, la paix pour la mémoire de Lola et qu’on les laisse faire leur deuil dans la dignité », a-t-elle ajouté devant le Sénat, en rappelant que la famille avait été reçue mardi par le président Emmanuel Macron. L’extrême droite organisera deux hommages distincts à la fillette jeudi à Paris : le Rassemblement national avec une minute de silence devant l’Assemblée nationale à 18h30, et le parti d’Eric Zemmour Reconquête !, place Denfert-Rochereau, à 18h30 également.

La volonté des parents pas écoutée

Le président par intérim du RN Jordan Bardella devait initialement participer, avec d’autres élus RN, au rassemblement organisé par l' « Institut pour la Justice », une association réputée proche d’Eric Zemmour.

Mais la tonalité que prend cet appel « ne permet pas un hommage respectueux et pudique », a-t-on indiqué de source proche du RN, en se référant au refus de la famille de toute récupération partisane. « Ils ont tort, ils ont cédé au terrorisme intellectuel que nous subissons depuis quarante-huit heures », a commenté Marion Maréchal sur BFMTV.









Eric Zemmour, qui a appelé mercredi sur Twitter à la mobilisation pour « toutes les victimes de ''francocides'' », a par ailleurs récusé toute accusation de « récupération ». "La ''récupération'', c’est l’interprétation interdite. Le chantage à la récupération, c’est la loi de l’omerta", a-t-il assuré dans une "lettre ouverte aux médias aveugles".

« Tout cela est d’une indécence crasse » et « ce qui est fait depuis quelques jours est absolument dégueulasse », a en revanche affirmé le président de SOS racisme Dominique Sopo sur BFMTV. Lors des questions au gouvernement au Sénat, le président du groupe LR Bruno Retailleau avait affirmé que « le désordre migratoire peut tuer : si cette Algérienne n’avait pas été sur le sol français, Lola aurait été encore en vie ». L’avocat de Dahbia B., Me Alexandre Silva, a exclu tout mobile raciste et appelé à faire cesser les « mésinformations », voire « les mensonges » autour de cette affaire.