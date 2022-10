Eloge de la patience. La justice belge a reporté de plusieurs mois sa décision sur la recevabilité d’une plainte pour viol contre le cinéaste Luc Besson. Le tribunal de Bruges, qui devait se prononcer mercredi, a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle belge. Celle-ci déterminera si la plainte déposée par Sand Van Roy est recevable ou non. La procédure peut prendre de « six mois à un an », a expliqué à l’AFP Joris Van Cauter, l’avocat de l’actrice belgo-néerlandaise.

L’information a été confirmée par Virginie Cottyn, l’avocate belge de Luc Besson. Sand Van Roy, 35 ans, accuse le cinéaste français de l’avoir agressée dans un palace parisien en mai 2018, à l’époque où cette ex-mannequin venait de collaborer avec le réalisateur du « Grand bleu » et du « Cinquième élément ». Luc Besson nie les accusations.









La loi belge ne permet pas d’instruire une plainte portant sur des faits survenus à l’étranger, à l’exception des crimes de sang ou de torture. Me Van Cauter a estimé devant le tribunal que la loi ne respectait pas « le principe de non-discrimination et d’égalité entre les citoyens du pays », soulignant que le viol était un « crime lourd ». Il estime avoir été « suivi » par le tribunal avec cette question préjudicielle.