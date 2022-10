La macabre découverte faite par les secours jeudi dernier à Haguenau (Bas-Rhin)

d’une femme de 73 ans, diminuée physiquement, lardé de plusieurs coups de couteau et avec un sac plastique sur la tête, pourrait avoir une explication… très surprenante. La fille de la septuagénaire tuée, âgée de 33 ans et sa compagne, 39 ans, ont été mises en examen pour son assassinat, sans mobile apparent selon le parquet de Strasbourg.

« Dans le cadre de leurs gardes à vue, les deux femmes ont reconnu être allées au domicile de la victime munies de couteaux afin de lui donner la mort », a indiqué Sébastien Pompey, substitut du procureur.

Pour rappel, les faits se sont produits dans la nuit du mercredi au jeudi, la victime ayant vraisemblablement ouvert la porte à sa fille et sa belle-fille qui ne disposaient pas des clés de l’appartement situé dans un quartier résidentiel de Haguenau.

Aucune trace d’effraction n’a été relevée

En couple, les deux femmes avaient revendiqué leur crime dans la matinée auprès d’un proche et avaient pris la fuite vers la région bordelaise. Le duo, aux antécédents psychiatriques avérés, avait été arrêté l’après-midi même, après une « excellente collaboration » entre la DZPJ (direction zonale de la police judiciaire) Est, immédiatement saisie par le parquet de Strasbourg, et la DTPJ (direction territoriale de la police judiciaire) de Bordeaux. « Il s’est passé à peine trois heures entre notre alerte et leur interpellation à 1.000 kilomètres de distance », à proximité de la gare de Bordeaux, s’est félicité substitut du procureur.

Transférées à Strasbourg lundi, les deux femmes, considérées comme co-autrices de cet assassinat, ont été présentées lundi à un juge d’instruction qui les a placées en détention provisoire. « Elles ne fournissent que peu d’explications sur les mobiles du crime ou leur lieu de destination », a précisé Sébastien Pompey.