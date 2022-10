Sa carrure athlétique paraît soudain très frêle. Venue témoigner mardi au procès de l’attentat de Nice, Magali Cotton, la policière qui a abattu le terroriste, le 14 juillet 2016, a fondu en larmes avant de commencer son récit. Celui de trois policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) lancés, à pied, aux trousses d’un camion de 19 tonnes en train de commettre un massacre sur la promenade des Anglais, où près de 30.000 personnes étaient rassemblées pour assister aux festivités de la Fête nationale.

Arrivés à sa hauteur, ils s’approchent de la cabine et crient au chauffeur d’arrêter. Ils ne pensent alors pas à un attentat, plutôt à un homme ivre, « qui ne gère plus son véhicule ». Mais « le chauffeur pointe une arme sur nous et tire trois fois », avant de repartir à toute allure, affirme Magali Cotton d’une voix grave. Cheveux bruns tirés en arrière, jean et tee-shirt noir, elle mime le geste effectué par l’assaillant, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

« Putain, il faut que ça s’arrête »

« On part en courant derrière le camion. Il y a tous les gens qui se font écraser, on voit les gens qui passent sous les roues, qui se font projeter. Moi je me dis "putain, il faut que ça s’arrête, il faut que ça s’arrête" », raconte la policière, aujourd’hui âgée de 39 ans. Après environ 200 mètres, le camion s’arrête, à la suite d’une panne mécanique.

Ses collègues partant sur la gauche, la jeune femme décide de remonter le camion par la droite. « Il y a un homme qui est accroché portière passager. Je ne sais pas qui c’est. Il me dit "passe-moi ton arme, bute-le". Je lui demande de partir », se rappelle-t-elle.

« Je m’avance. Je passe mon arme dans la cabine, la fenêtre était ouverte ou brisée, et je tire à plusieurs reprises », poursuit Magali Cotton, devant la cour d’assises spéciale. Elle aperçoit alors la tête du conducteur « contre le montant » de la cabine, côté passager, « avec du sang ». Ses collègues arrivés entre-temps continuent à faire feu, jusqu’à ce que l’un d’eux ordonne de cesser les tirs.

L’autopsie de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a retrouvé 12 balles dans son corps, provenant toutes de la police nationale, et déterminé que celle qui avait provoqué son décès avait touché « la carotide du côté droit ».

« Ça aurait pu se terminer avant »

La policière, qui s’est constituée partie civile au procès, remonte ensuite les victimes au sol pour porter secours, mais « il n’y avait rien à faire. Les gens qui avaient pu partir étaient partis ». « Je suis dans la police depuis 2005. J’ai déjà été confrontée à des choses dures. Mais par rapport à ça… » Elle secoue la tête et ajoute : « Je ne peux pas comparer. »









Interrogée sur le dispositif en place ce soir-là, côté police nationale, elle assure qu’il était « habituel pour le 14 juillet », mais ajoute « quand on voit le résultat, bien sûr, c’était trop léger ». Son amertume pointe lorsqu’elle évoque le deuxième équipage de police positionné comme eux à l’angle de la rue Meyerbeer, mais qui était parti pour effectuer une procédure mineure, « un vélo bleu volé », juste avant que le camion ne surgisse. « J’ai dit à mon chef : "Il y a peut-être mieux à faire ce soir" », se rappelle-t-elle.

Autre grief, alors que deux collègues d’une unité canine les avaient avertis par radio de ce qu’il se passait, 45 secondes avant, « ma radio ne marchait pas », « un problème récurrent ». « Ça aurait pu se terminer avant », dit-elle, s’ils avaient su qu’ils avaient à faire à un attentat dès la première fois où ils se sont approchés de la cabine du poids lourd.

Toujours dans la police, elle a demandé sa mutation à Lyon en 2017. « Dans un service moins exposé ? » interroge l’une des juges. « Non non, je suis dans la BAC [brigade anticriminalité] », répond-elle, expliquant qu’elle « pense tous les jours » à l’attentat, mais qu’elle tient en mettant ces images « dans des cases, pour essayer de les archiver ».