L’affaire avait tout du kamoulox : un escroc britannique, des gendarmes renversés dans la Creuse, une cavale et un documentaire Netflix… La suite de l’histoire va se passer dans le bureau d’un juge à Limoges. Robert Hendy-Freegard, également connu sous le nom de David Hendy, a quitté lundi la prison de Bruxelles où il était incarcéré, la justice belge ayant autorisé sa remise aux autorités françaises après avoir rejeté tous ses recours.

Le mis en cause a d’abord été présenté à un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes (Nord), qui a « ordonné son incarcération », écrit le procureur de la République à Limoges, Baptiste Porcher, dans un communiqué, précisant que le Britannique sera présenté jeudi au magistrat instructeur. « À l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction appréciera si les charges réunies justifient sa mise en examen, ainsi que la nécessité de saisir le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire », précise Baptiste Porcher.

Condamné à perpétuité en Angleterre

Bien connu en Grande-Bretagne, Robert Hendy-Freegard est le sujet central du documentaire « The Puppetmaster : leçons de manipulation » et du film de fiction « Rogue Agent », tous deux diffusés sur la plateforme numérique Netflix. Ciblé par un mandat d’arrêt européen (MAE) délivré par la France, ce Britannique de 51 ans est soupçonné d’avoir volontairement renversé deux gendarmes avec sa voiture le 25 août à Vidaillat (Creuse) pendant une inspection de son élevage canin.









Alors que les gendarmes lui demandaient de se rendre à la brigade à la plus proche, le suspect a fait démarrer son véhicule puis percuté les militaires en prenant la fuite. Arrêté le 2 septembre à Grand-Bigard près de Bruxelles, il a contesté en vain sa remise à la France devant les tribunaux belges. En 2005, il avait été condamné dans son pays à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré plus d’un million de livres, en se faisant notamment passer pour un espion du MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Il avait été libéré en 2009 après l’invalidation de sa condamnation pour enlèvement par une cour d’appel.