C’est un drame terrible qui est remonté jusqu’à l’Elysée. Emmanuel Macron a fait part de « toute sa solidarité et tout son soutien » aux parents de la jeune Lola, 12 ans, collégienne assassinée à Paris, qu’il a reçus mardi au palais de l’Elysée. « Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversent et qui nous bouleverse tous », a indiqué l’Elysée.

Une femme de 24 ans, principale suspecte du meurtre, a par ailleurs été mise en examen lundi par un juge d’instruction parisien puis écrouée, trois jours après la découverte vendredi dans une malle à Paris du corps de la collégienne de 12 ans. Selon une source judiciaire, elle a été mise en examen pour « meurtre de mineur de moins de 15 ans » aggravé et « viol sur mineur avec actes de torture et de barbarie ».









Une information judiciaire confiée à trois magistrats instructeurs portant sur ces deux infractions criminelles et le délit de recel de cadavre a été ouverte par le parquet de Paris, a précisé une source judiciaire.

