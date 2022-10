Un nouveau chapitre terminé mais toujours pas la fin de l’histoire. Vendredi, la cour d’assises des Alpes-Maritimes, à Nice, a condamné à vingt ans de réclusion criminelle Marlène Dietrich pour l’assassinat de Thibault Fenu, 32 ans, un de ses compagnons à l’époque. La défense de cette femme âgée de 40 ans, mère de six enfants, va faire appel.

A l’issue de son procès, la semaine dernière, la justice a estimé que l’accusée avait délibérément organisé une rencontre à son domicile, au Cannet, le 22 octobre 2015, entre la victime et Seeman Mansour, 18 ans, son autre amant, afin que ce dernier commette un meurtre. Ensemble, ils seraient allés enterrer le corps dans la forêt de Mons, dans le Var. Le corps de Thibault n’a jamais été retrouvé. Et le meurtrier présumé s’était suicidé six mois plus tard.

Les avocats vont faire appel

« La justice a fait ce qu’on attendait d’elle, même si on n’a pas pu savoir où était mon fils », s’est exclamée à la sortie d’audience, au micro de BFMTV, Marguerite de Saint-Mareville, la mère de la victime.

Pour l’un des trois avocats de Marlène Dietrich, Me Bernard Ginez, également interrogé par la chaîne de télévision, « c’est impossible » que ce soit elle qui ait « commis ces actes de violences ». « Qu’on puisse imaginer la complicité, la question se poserait peut-être, mais l’assassinat, c’est absolument impensable », assure-t-il. Les trois avocats vont faire appel.