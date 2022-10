Procès de l’attentat de Nice : « Je me vois encore devant la mort », témoigne une adolescente

SIX ANS APRÈS Myrtille, 15 ans aujourd’hui, est la plus jeune victime à avoir témoigné devant la cour d’assises spéciale de Paris où se tient le procès de l’attentat du 14-Juillet depuis six semaines