Pendant un an, de 2020 à 2021, un chauffeur routier roumain a forcé pas moins de 115 fois le péage sur son passage, occasionnant de la casse sur les barrières. Deux compagnies d’autoroute estiment leur préjudice à plus de 19.600 euros. Le conducteur fonceur a été condamné ce mardi par le tribunal de Bayonne à trois mois de prison avec sursis, rapporte Sud Ouest. Son entreprise, qui a été difficile à localiser, a aussi été condamnée et le camion en question saisi.

Le prévenu s’est défendu en expliquant que son système de télépéage est tombé en rade et que sa société ne l’a pas réparé. Depuis son interpellation, l’entreprise a pourvu ses chauffeurs de cartes bancaires. Un renvoi a été décidé par le tribunal, pour préciser le montant du préjudice, jugé trop élevé par l’avocate de la défense.