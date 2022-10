Procès de l’attentat de Nice : Les demandes de constitution de partie civile passées de 865 à 2.333

SIX ANS APRÈS A l’ouverture du procès de l’attentat du 14-Juillet, 865 personnes s’étaient constituées parties civiles. Plus d’un mois plus tard, le nombre de demandes a augmenté de 269 %