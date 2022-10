K. aurait dû témoigner par visioconférence depuis Nice au procès de l’attentat du 14 juillet 2016, mais le président de la cour d’assises spéciale de Paris, Laurent Raviot, y a finalement mis son veto. En raison de son jeune âge. Les mots de cette fillette d’une dizaine d’années, parmi les rescapés, ont été lus ce mardi à l’audience : « Moi, je voulais juste des bonbons. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Et à mon petit âge de quatre ans [à l’époque des faits], c’est difficile de comprendre ça. »

Sa mère, Hager Ben Aouissi, 38 ans, avait raconté vendredi à la cour comment elle n’avait pas hésité à se jeter entre les roues du camion de 19 tonnes conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, en plaquant sa fille au sol, pour lui sauver la vie.

C’est finalement l’avocate de la fillette et de sa mère, Me Sylvie Topaloff, qui a lu à la barre une lettre rédigée par la petite fille. « Il y avait maman, tata, E. [sa cousine âgée alors de deux ans], papi, mamie et doudou lapin. J’ai compris quand on s’est relevé avec maman et que j’ai vu le camion continuer. Au début c’était une très bonne soirée et ensuite elle s’est transformée en moche », résume K. dans ces termes.

« Je ne vais pas vous dire ce que j’ai vu, c’est trop horrible »

Depuis l’attentat, la petite fille est suivie au Centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme de l’hôpital Lenval de Nice. Lors de son audition, sa mère avait raconté comment elle avait « complètement régressé ». « Elle n’a pas arrêté de dire qu’elle voulait retourner dans mon ventre. Elle a repris la tétine, le biberon », avait-elle détaillé.

« J’ai vu des trucs à ne pas voir à mon âge, explique encore la petite fille par la voix de l’avocate. Mais je ne vais pas vous dire ce que j’ai vu, c’est trop horrible ». Toujours en proie à des réminiscences qui provoquent chez elle de violentes crises d’angoisse, elle souffre, comme beaucoup d’adultes survivants, d’un sévère complexe de culpabilité. « Elle dit que c’est elle qui voulait des bonbons et que c’est à cause d’elle » que nous nous sommes retrouvées dans la trajectoire du camion, avait expliqué sa mère.

« Quand on est arrivé au stand de bonbons, j’étais pressée de remplir mon sachet, il y a des filles trop gentilles qui nous ont laissé passer. J’ai vu le camion en premier, mais maman m’a dit qu’il allait se garer. Dans mon sachet de bonbons, il y avait une araignée, un serpent, une framboise noire et une rouge, et une fraise Tagada », se souvient l’enfant. « Voilà. Moi, je voulais juste des bonbons », répète-t-elle aussi, avant de conclure : « depuis ce soir-là, c’est très dur, à l’école, dans la rue et avec les autres ».









Troubles de stress post-traumatique

L’attentat de Nice a tué 86 personnes, dont quinze mineurs. Des centaines d’autres, dont K., ont subi un choc traumatique plus ou moins important, chez certains toujours présent. Plus de 60 % des enfants suivis souffrent de troubles de stress post-traumatique (TSPT) avait indiqué au début du procès la pédopsychiatre Michèle Battista de l’hôpital Lenval. « Un tiers des enfants vont bien. Un tiers fonctionnent [sic] mais souffrent toujours. Le dernier tiers nécessite encore des soins réguliers », avait-elle détaillé.

La pédopsychiatre avait exprimé le souhait de voir ces enfants devenir des adultes « marqués par un attentat dans leur enfance » et non « des victimes à vie ». Aux plus jeunes, elle avait dit « que le camion avait été démonté et qu’il ne ferait plus jamais mal à personne, que la police avait dû enlever la vie de ce monsieur [le terroriste] car il ne comprenait pas qu’il fallait qu’il arrête et que cela ne se reproduirait plus ».