Il est 22h15, ce 2 août 2018, lorsque les gendarmes de Montpellier se présentent au domicile d’Abderrahmane Khalid. Cet homme de 79 ans attend les militaires qu’il a appelés devant la maison familiale, à Villemagne-l’Argentière dans l’Hérault. Spontanément, il leur indique avoir tué son épouse, Akila, la mère de ses trois filles. Au fond du garage, le corps de cette femme de 73 ans gît au sol dans une flaque de sang. La victime a le visage tuméfié. Les gendarmes trouvent rapidement l’arme du crime, une bêche qui est posée contre un mur. Placé en garde à vue, cet ancien chauffeur confie aux enquêteurs l'avoir frappée à plusieurs reprises à la tête, après une énième dispute. Il insiste sur le fait qu’il avait « perdu la raison » et qu’au moment des faits, « le démon l’avait pris ».

Quatre ans plus tard, Abderrahmane Khalid, désormais âgé de 83 ans, est jugé à compter de mercredi, devant la cour d’assises de l’Hérault pour le meurtre de son épouse. Les filles du couple espèrent que le procès permettra de comprendre comment s’est noué le drame. « Aujourd’hui, même après 4 ans d’information judiciaire, leurs enfants n’ont pas de réponse sur le passage à l’acte », explique Me Florent de Saint-Julien, l’avocat de l’une des trois filles qui réside en Allemagne. Le mobile, en revanche, semble clair : l’accusé n’aurait pas supporté qu’Akila demande le divorce après 54 années de mariage. Elle avait effectué une demande en ce sens auprès de son avocat trois mois plus tôt.

Un divorce synonyme « d’échec »

C’est là que son mari, avec qui elle faisait chambre à part, a commencé à la harceler. Elle avait déposé plainte contre lui une première fois en juin 2018, puis une seconde fois le 24 juillet, l’accusant cette fois de l’avoir frappé au cours d’une dispute. Elle expliquait alors aux enquêteurs que, depuis la demande de divorce, Abderrahmane l’insultait de plus en plus souvent et la traitait de « pute, salope, traînée ». Il la suivait dans la rue et rentrait régulièrement dans le studio qu’elle occupait dans la maison, pour vérifier si un homme était présent. Abderrahmane avait alors été placé en garde à vue le 30 juillet. Puis convoqué devant le délégué du procureur en vue d’une procédure de composition pénale.

Trois jours plus tard, il tuait son épouse. Que s’est-il passé ce soir-là pour qu’il commette le pire ? Aux policiers, il raconte s’être disputé avec Akila après avoir remarqué des traces de sperme « fraîches et luisantes » dans son lit. Selon lui, elle aurait alors dit avoir un amant puis l’aurait insulté copieusement. Là, il l’aurait « balancée » par terre puis l’aurait frappée avec une bêche, sans trop savoir pourquoi. Pourtant, les investigations ont démontré que sa femme n’avait aucun amant, et aucune trace de semence humaine n’a été retrouvée dans sa chambre.

Dans son ordonnance de mise en accusation, la juge d’instruction estime qu’Abderrahmane « n’a manifestement pas supporté la perspective d’un divorce marquant pour lui l’échec de l’ensemble de sa vie, plus précisément la division de son patrimoine, la vente subséquente de sa maison et une fin de jours nécessairement solitaire ».

Une altération du discernement ?

La victime a bien tenté de prendre la fuite en direction de la buanderie. Mais il l’a fait chuter puis l’a frappée une quarantaine de fois à la tête, durant une vingtaine de secondes, alors qu’elle se trouvait au sol, les pieds entravés sous un meuble, dans l’incapacité de fuir ou de se défendre. Il s’est acharné sur elle « comme pour priver définitivement son épouse de parole voire de visage », souligne la magistrate instructrice.

L’un des experts qui l’a examiné a écarté l’abolition du discernement mais a retenu une altération, considérant que « le contexte a déclenché un état d’exaltation avec hyperthymie et hyperesthésie responsable d’un moment de dépersonnalisation partielle et provisoire ». Une seconde expertise conclut également à une altération du discernement, Abderrahmane souffrant d’un « trouble grave de la personnalité du type paranoïaque avec égocentrisme, méfiance, psychorigidité, idéalisation, absence de prise en compte du désir de l’autre ».

Pour la fille du couple que défend Me Florent de Saint-Julien, la situation « est dramatique dans la mesure où son père a tué sa mère ». Elle attend que « justice se fasse » mais ne sera pas présente au procès. « Elle est dans une situation un peu difficile parce qu’elle est encore en contact avec son papa, par une relation épistolaire », poursuit l’avocat. « Elle n’a pas coupé complètement les liens et se trouve dans une situation psychologique qui est très difficile aujourd’hui. » L’accusé encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité.