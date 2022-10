Il y a un peu moins de trois semaines, le juge des libertés et de la détention de Toulouse rejetait une nouvelle fois la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, suspecté d’avoir tué sa femme, Delphine, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Ce mardi, les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de la Ville rose examinent à huis clos l’appel formé par les trois avocats du plaquiste de 35 ans, mis en examen pour « meurtre sur conjoint » et placé en détention provisoire le 18 juin 2021.

Depuis cette date, ses défenseurs multiplient les demandes de remise en liberté. Et invariablement le juge des libertés et les juges de la chambre de l’instruction confirment son maintien à la maison d’arrêt de Seysses, estimant qu’il existe dans ce dossier des indices graves et concordants à son encontre. La conservation des preuves et des indices matériels « nécessaires à la manifestation de la vérité » sont aussi évoqués, ainsi que la poursuite des investigations dans cette affaire où les analyses ont été multiples. La dernière en date aurait permis de déterminer qu’il y aurait des « traces digestives » sur la couette utilisée par l’infirmière selon une information de La Dépêche. Mais aucune trace de sang.









Une nouvelle donnée qui pourrait continuer d’alimenter le dossier de l’accusation contre Cédric Jubillar, qui selon les enquêteurs, aurait tué sa femme lors d’une dispute alors que le couple était en instance de séparation.

Autant d’éléments qui devraient être abordés ce mardi lors de l’audience. Tout comme le placement sous bracelet électronique du principal suspect. Pour la première fois, il a été envisagé par le juge des libertés il y a quelques semaines, ce dernier ordonnant une étude de faisabilité auprès du service pénitentiaire d’insertion et probation dans le cadre d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. Mais cette demande a été aussi rejetée au grand dam des avocats de Cédric Jubillar.