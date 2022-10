Le président LR du conseil départemental du Var Marc Giraud a été condamné à cinq ans d’inéligibilité, deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Toulon vendredi pour détournement de fonds publics.

L’inéligibilité, assortie d’une exécution provisoire, doit être appliquée même en cas d’appel. L’élu était poursuivi pour avoir favorisé l’emploi fictif d’une collaboratrice alors qu’il était maire de Carqueiranne près de Toulon dans le Var, entre 2011 et 2015.

Marc Giraud fait appel

La bénéficiaire de cet emploi, Patricia Arnould, actuellement élue au conseil départemental et première adjointe de la commune de La Crau, a été condamnée à la même peine que Marc Giraud vendredi, pour « recel de détournement de fonds publics ».

Il lui était reproché d’avoir touché environ 24.000 euros par an en tant qu’agente administrative rattachée au cabinet du maire de Carqueiranne, en plus d’indemnités pour d’autres fonctions locales, alors qu’elle travaillait en réalité pour le département.

« Dans ce dossier, il n’y avait pas matière à condamner », a déploré auprès de l’AFP l’avocat de Marc Giraud, Me René-Pierre Guisiano, qui entend faire appel. « On ne s’attendait pas à ça », a renchéri l’avocat de Patricia Arnould, Me Romain Callen, pour qui « l’ampleur des faits (que sa cliente conteste toujours) ne justifie pas une telle peine ». Il a également l’intention de faire appel.