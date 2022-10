Soupçonnés d’avoir participé à un trafic d’armes, quatre hommes ont été mis en examen et deux écroués à Marseille, a annoncé vendredi le parquet dans un communiqué.

« Quatre hommes âgés de 47 ans, 52 ans, 55 ans et 71 ans, déjà condamnés et pour certains à plusieurs reprises, ont été mis en examen », a expliqué la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens dans un communiqué, précisant que « deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire ».

Une vingtaine d’armes

Mi-août, une information judiciaire avait été ouverte pour les chefs « d’acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de matériel de guerre, arme, munition (…) en réunion et de participation à une association de malfaiteurs », correspondant à des faits commis dans le département des Bouches-du-Rhône en 2022.

A l’issue de l’enquête menée par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire, neuf personnes avaient été placées en garde à vue en début de semaine.

Une vingtaine d’armes « dont deux grenades, un pistolet mitrailleur, deux fusils d’assaut, un fusil à pompe, plusieurs armes de poing » et des munitions ont été saisis dans les villes de Marignane, dans les 12e et 13e arrondissements de Marseille et dans trois autres communes du département.