Des coups de câbles de chargeur de téléphone, des violences et… des brûlures sur la bouche, les yeux et le sexe dues au frottement de piment. Un couple comparaissait devant le tribunal correctionnel de Thionville (Moselle) mardi pour des actes de maltraitance envers leurs enfants, rapporte Le Républicain Lorrain.

La mère a été condamnée à un an de prison avec sursis et le père à six mois avec sursis. Les deux parents ont reconnu leurs torts, le père exprimant même son « regret total ». Leur avocate a aussi souligné la difficulté de leur parcours de vie, eux qui ont fui le Sénégal et ont été « dépassés par les difficultés éducatives ».

Parmi leurs cinq enfants, qui ne sont plus placés, l’aînée a indiqué ne plus vouloir retourner vivre avec eux.