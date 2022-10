Si l’adage veut que jeunesse se passe, il y a tout de même des limites. Et ces limites, les trois adolescents qui comparaissent, ce jeudi, devant le tribunal pour enfants de Béthune, les ont largement franchies. Ils sont accusés d’avoir tué ou mutilé une trentaine d’animaux appartenant à un retraité de 88 ans au cours de plusieurs expéditions nocturnes en 2021.

Outre le propriétaire des bêtes, c’est aussi l’association Stéphane Lamart qui se trouvera sur le banc des parties civiles pour dénoncer un « comportement cruel et injuste envers ses pauvres animaux qui vivaient leur vie tranquillement ». Parce que de la cruauté, les accusés n’en ont pas manqué au regard des faits qui leur sont reprochés. De la persévérance, non plus d’ailleurs. Entre le 17 et le 24 février 2021, ils se sont rendus à cinq reprises dans le pré privé de l’octogénaire situé sur la commune de Leforesf, dans le Pas-de-Calais.

« Son âne retrouvé sur le flanc, la gueule cassée »

Chaque matin suivant, le retraité constatait l’ampleur du massacre. Poules, oies, coq, chevreau et un poney égorgés. Son bouc, dont les cornes avaient été brisées, vivait encore malgré un couteau planté dans la bouche. « Son âne a été retrouvé allongé sur le flanc avec la gueule cassée et sa longe accrochée aux pattes », détaille l’association Stéphane Lamart. En tout, une trentaine d’animaux ont été victimes de ce déchaînement méthodique de violence.









Les trois accusés, âgés de 16 ans aujourd’hui, habitent à Leforest, la même commune que leur victime. Ils seront jugés pour « sévices graves » et « actes de cruauté envers les animaux » lors d’une audience à huis clos.